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تواريخ هامة بإعادة محاكمة متهمى احداث السفارة الأمريكية بعد حجزها لـ20 فبراير

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:16 ص
تواريخ هامة بإعادة محاكمة متهمى احداث السفارة الأمريكية بعد حجزها لـ20 فبراير المستشار معتز خفاجى الدائرة 2 إرهاب
كتب ــ إيهاب المهندس

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أوشكت الدائرة 2 إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية، بعد حجزها لجلسة 20 فبراير المقبل للحكم، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها..

1 ـ "7 فبراير 2017"، ويشير لتاريخ الحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين.

2 ـ "25 يوليو 2018"، محكمة النقض تقبل طعن المتهمين الحضورى بالدعوى وعددهم 16 متهما، من أصل 23 متهما.

3 ـ "22 يوليو 2019"، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى نظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين، وبعد حصول متهم على عفو أصبح عدد من يعاد محاكمتهم 15 متهما.

4 ـ "3 أكتوبر 2019"، ويشير لتاريخ سماع مرافعة النيابة العامة، التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

5 ـ "23 أكتوبر 2019"، المحكمة تستمع لأولى جلسات مرافعة الدفاع واستمعت فيها المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الأول بالدعوى.

6 ـ "28 أكتوبر 2019"، ويشير لتاريخ أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين أمام الدائرة 2 إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى بعد حل الدائرة التى كانت تنظر الدعوى.

7 ـ "5 ديسمبر 2019"، الدائرة 2 إرهاب تقرر حجز الدعوى لجلسة 20 فبراير للحكم.

 

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

 

 

 

 

 

 


احداث السفارة

شغب محيط السفارة

الجنايات

تخريب الممتلكات العامه

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