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تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:26 م
تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت الدائرة السابعة استثمار بـ محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من شركة أديبتيو إنفيستمنتس الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار للاعتراض على قرار إلزامها بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الأقلية والتداول الحر بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية أمريكانا مصر، لجلسة 1 فبراير المقبل .
 
واعترض بعض مساهمي الأقلية أمريكانا مصر، على نقل الملكية، وتظلموا من القرار، للحفاظ على حقوقهم، وفي يناير 2019، قررت لجنة التظلمات بالهيئة، إلزام أديبتيو بتقديم عرض شراء إجباري على باقي أسهم رأس المال فورًا، مع مطالبة الشركة بدراسة قيمة عادلة بتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار، وهو ما طعنت عليه اديبيتو من جديد لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت مزاعم اديبيتو وألزمتها بالسير في إجراءات الشراء الإجباري، وتقدمت أمريكانا بعرض رسمي لشراء أسهم أمريكانا بقيمة 3.90 جنيه للسهم، وهو ما قوبل بالرفض من هيئة الرقابة المالية، لعدم مراعاة الدراسة لمعايير التقييم المالي، والمعدة من شركة فينكورب للاستشارات المالية، ووصفت الدراسة بأنها أغفلت أسس تتعلق بمعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي.
 
وبدأت أزمة أمريكانا مصر في ابريل 2018 إلى موافقة هيئة الرقابة المالية، على استثناء أديبتيو من تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نحو 361 مليون سهم تمثل 90.3% من رأسمال شركة المصرية للمشروعات السياحية “أمريكانا” استكمالًا لصفقة استحواذ "أديبتيو" على أمريكانا الأم بالكويت، في صفقة تجاوزت 3.4 مليار دولار، علما بأن الأخيرة تمتلك شركة أمريكانا المقيدة في البورصة المصرية.

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