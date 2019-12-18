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تفاصيل القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسماعيلية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:48 م
تفاصيل القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسماعيلية التشكيل العصابى والمضبوطات
الإسماعيلية -صبرى غانم

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة ثان الاسماعيلية، فى القبض على تشكيلًا عصابيًا يضم 4 متهمين تخصص فى سرقة السيارات وسرقة بطارياتها والكاوتش الخاص بها، ثم ترك السيارات فى أماكن بعيدة عن موقع ارتكاب الواقعة واعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة .

كان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية  مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية  يفيد بورود معلومات للمقدم مروان الطحاوى رئيس مباحث قسم ثان الاسماعيلية الاسماعيلية مفادها قيام كلا من المتهم "عمرو.و.ال" 33 عام عاطل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الاسماعيلية والمتهم "محمود.ح.م"51 عام سائق مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية والمتهم "محمد.ف.ع" 34 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية والمتهم "يوسف.م.غ" 30 عام عامل مقيم الحكر دائرة قسم ثان الاسماعيلية بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وقيامهم بسرقة البطاريات والكاوتش الخاص بالسيارات وتركها فى اماكن مهجورة وبعيدة  .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط ادارة البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان وقسم ثالث الاسماعيلية  من القبض على   المتهمين وبحوزتهم (13 بطارية سيارة – كاوتش) وبمواجهتهم بما توصلت اليه التحريات وما اسفر عنه الضبط اعترف المتهم الاول والثانى والثالث تفصيليا بارتكابهم تلك الوقائع عن طريق سرقة السيارات ثم قيامهم بسرقة البطاريات والكاوتش وترك السيارات فى اماكن مهجورة كما اقر المتهم الرابع بقيامه بالتصرف ببيع المسروقات وان البطاريات والكاوتش المضبوط بحوزتهم من متحصلات وقائع السرقات  .

تم التحفظ على المتهمين والمسروقات وباستدعاء المبلغين تعرفوا على بطارياتهم المبلغ بسرقتها وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

 


الاسماعيلية

تشكيل عصابى

سرقة بطاريات السيارات

اللواء محمود هندى

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