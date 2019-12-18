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تعرف على تفاصيل استئناف قطار الحرمين السريع لرحلاته بين مكة والمدينة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:13 ص
تعرف على تفاصيل استئناف قطار الحرمين السريع لرحلاته بين مكة والمدينة قطار الحرمين السريع
كتب ــ خالد إبراهيم

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استأنفت اليوم، الرحلات اليومية لقطار الحرمين السريع، بين محطتى القطار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة بعد أسبوع على معاودة الرحلات اليومية بين محطتي القطار بالمدينة المنورة وجدة.

بعودة الرحلات بين مكة والمدينة، تعاود منظومة رحلات القطار مساراتها بالشكل الاعتيادى، حيث قال سعد الشهرى مدير محطة "قطار الحرمين السريع" بالمدينة، إن المحطة شهدت صباح اليوم انطلاق رحلة متجهة إلى محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة.

محطة القطار
محطة القطار

 

وأضاف الشهرى بحسب تقارير سعودية، أنه سيتم تسيير 12 رحلة "ذهابا ومرجعا" يوميا بين محطتى القطار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة بواقع 6 رحلات ذهابا ومثلها إيابا لنقل الركاب من الزائرين والمواطنين ضمن جدول يومى منتظم على مدى 5 أيام فى الأسبوع لنقل 5 آلاف راكب يوميا.

قطار الحرمين السريع
قطار الحرمين السريع

 

وتابع، الرحلة الواحدة تنقل 417 راكبا، وهناك احتمال زيادة عدد الرحلات اليومية لـ "قطار الحرمين" لنقل الزائرين والمواطنين بين الحرمين الشريفين ومحطتى جدة ورابغ.

 

 


قطار الحرمين السريع

مكة

المدينة المنورة

سعد الشهرى

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