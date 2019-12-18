تشغيل وحدة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى فاقوس لخدمة مراكز شمال الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل الوزارة، التشغيل التجريبى لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى فاقوس النموذجى، ضمن خطة تطوير الخدمات الطبية وإضافة تخصصات جديدة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، ذلك بعد أقل من 48 ساعة على التشغيل التجريبى لوحدة مناظير العظام بالمستشفى .

وأكد الدكتور محمد الناجى الحيوان مدير المستشفى أنه تم التشغيل التجريبى لجراحات المخ والأعصاب للمرة الأولى و أجريت أول عملية جراحية لكسر عظام الجمجمة لطفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، والحالة الآن مستقرة بعناية جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى والتى تم تفعيلها منذ أيام قليلة وتسع عدد 3 أسرة ما بعد جراحة المخ والأعصاب، قام بإجراء الجراحة الدكتور حسن أباظة أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، الدكتور محمد رمضان أخصائى جراحة المخ والأعصاب بمستشفى فاقوس النموذجى، الدكتور حسام فايز إستشارى التخدير والعناية المركزة، وتمريض العمليات بالمستشفى .

فى سياق آخر، قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالصحة بتكثيف برنامج المقاومة وذلك باستخدام السيارات المزودة بأجهزة الضباب وأدوات المكافحة والاستكشاف بالتعاون مع مجالس المدن والوحدات المحلية، كما تتم أعمال مكافحة الذباب البالغ بمواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية بدور العبادة، ودورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية وتجمعاتها، والأسواق العمومية، وأسواق بيع المواشى، ومحلات بيع الأسماك، وتنظيف الطيور، والمجازر، كما يتم القيام بأعمال الترصد الحشرى لليرقات بالتجمعات المائية والمكافحة بمواتير الرش، والالتزام بالتعليمات فى المقاومة الصباحية والمسائية واتخاذ كافة السبل اللازمة لمكافحة الذباب البالغ والبراغيث والبعوض، كما تم رش عدة مصارف منها "مصرف بحر البطيخ ومصرف بحر صفط بأولاد صقر، ومصرف أبو الشرقاوى ومصرف الطحاوى الشرقى ومصرف الملاحات بالحسينية، مصرف القنايات وترعة العوجة ومصرف ميت أبو على وترعة المجنونة وأحواض الرى بهرية ومصرف بنى عامر وترعة المضرب بشرويدة بالزقازيق، مصرف بهنيا كراديس ومصرف كوم النور ومصرف الصاينة والصوينى ومصرف ديرب نجم ومصرف شوبك أكراش بديرب نجم، بركة الأكسدة قطاع رقم 2 مقابل الحى السادس بالعاشر من رمضان، مصرف المسيد ومصرف بلاد العابد ومصرف الحلمية بأبو حماد، ترعة ميت يزيد وبحر أبو الأخضر بمنيا القمح، مصرف أبو حسن ومصرف أكوة بالقنايات، مصرف البتانونى بفاقوس، مصرف أبو ياسين بكفر صقر، مصرف أم الشوك ومصرف الأحراز من المطاوعة حتى السكاكرة بههيا، مصرف صان الحجر بصان الحجر"، هذا وتستمر أعمال المكافحة اليومية فى أنحاء المحافظة .