سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترامب لـ"بيلوسى" قبل التصويت على عزله: التاريخ سيحاكمكم بقسوة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:18 ص
ترامب لـ"بيلوسى" قبل التصويت على عزله: التاريخ سيحاكمكم بقسوة بيلوسى وترامب
كتبت ــ نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل ساعات قليلة من تصويت المجلس على عزله وإدانته بمواد المسألة التي تتهمه بإساءة استخدام سلطته وإعاقة تحقيقات المشرعين، وفقا لتقرير شبكة سى إن إن الأمريكية.

 

وكتب ترامب فى خطابه الموجه إلى رئيسة مجلس النواب "لا يوجد شخص ذكى يصدق ما تقوليه"، مضيفًا: "سيحكم التاريخ عليك بقسوة وأنت تمضي قدما في هذه التمثيلية" في إشارة منه إلى إجراءات العزل.

 

وعلقت النائبة نانسي بيلوسي أنها كانت تعمل وليس لديها تفاصيل عن الرسالة سوى فكرتها العامة ووصفته قائلة: "إنه مريض حقًا".

 

وبحسب التقرير، فإن العلاقة بين ترامب وبيلوسي مليئة بالتوتر والمعارك الشخصية، وهو ما تم تسليط الضوء عليه أثناء جلسات العزل في الكونجرس ففي أكتوبر الماضي لم يكملا اجتماعهما في مجلس الوزراء بسبب تبادل الاهانات بينهما.

 

وقال بعض المسئولين المطلعين على الأمر، أن ترامب ومساعديه بدأوا في صياغة الرسالة منذ ما يقرب منذ اسبوع وحافظوا على سرية النصوص حتى جاء موعد اعلانها أمس.

 

وأراد ترامب توجيه رسالة مباشرة منه الى نانسي بيلوسي قبل تصويت المجلس المتوقع حيث عبر عن رفضه واستيائه الواضح من إجراءات العزل ضده واصفا الأمر بأنه محاولة غير شرعية لإبعاده عن منصبه.

 

وفي نفس السياق، وصف بعض العاملين في البيت الابيض الرسالة بأنها امتداد للهجة ترامب الغاضبة التي ظهرت في بياناته العلنية وما دونه على موقع تويتر.

 

رفض ترامب ما يحدث في مجلس النواب، وقال على موقع تويتر، إنه يجب على الديمقراطيين التحرك بشكل أسرع لينتقل الأمر إلى مجلس الشيوخ ليحصل على محاكمة عادلة هناك، ووصف ترامب تصرفات بيلوسي إنها "شاذة" واتجهت لتكون إهانات شخصية.

 

كما انتقد ترامب سعى الديمقراطيون ضده في مجلس النواب مدافعا عن نفسه بأن مقالات الإدانة المرفوعة ضده لا تتضمن أي جرائم أو جنح، وإشار إلى أن محاولة الديمقراطيين لعزله ما هي إلا جزء من الانتقام بسبب نتيجة انتخابات 2016.

 

وبحسب التقرير وجه ترامب حديثه الى مؤيديه ليخبرهم أنه لن يستسلم خلال معركته ضد العزل والديمقراطيين، وخصص قسما كبيرا من الرسالة الى ما اسماه انتصاراته السياسية خاصة في المجال الاقتصادي.

 

 


عزل ترامب

اجراءات عزل ترامب

التصويت على عزل ترامب

نانسي بيلوسي

مجلس النواب الامريكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيفية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020

فيديو معلوماتى.. كيفية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020

ولسه "بتمشى وتعافر".. 102 عام ترسم ملامح "أكبر معمرة فى القاهرة"

ولسه "بتمشى وتعافر".. 102 عام ترسم ملامح "أكبر معمرة فى القاهرة"

القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة