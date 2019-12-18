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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:07 ص
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تداول 530 شاحنة و186 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:02 ص
تداول 530 شاحنة و186 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
السويس – السيد فلاح

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 530 شاحنة بضائع و186 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 111 شاحنة و25 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة، الحرية، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة و10 سيارات فيما استقبل الميناء بالأمس 4 سفن وهى أمانة، الحرية، الجونة تريدر، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 123 شاحنة و9 سيارات وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 64 شاحنة و139 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنهم 40 شاحنة وسيارتين فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 12 شاحنة وسيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 31 شاحنة.


مواني البحر الاحمر

السويس

ميناء سفاجا

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