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تجديد حبس 3 متهمين بتهمة سرقة الوحدات السكنية فى المرج

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:31 م
تجديد حبس 3 متهمين بتهمة سرقة الوحدات السكنية فى المرج محكمة-أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح المرج، تجديد حبس 3 متهمين بـ سرقة شقة سكنية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من “محمد.ا" يفيد باكتشافه سرقة 50 ألف جنيه وهاتف محمول من داخل شقته، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب السرقة “محمد.ا .ه 29 سنة، و“مدحت. م.ا ” 30 سنة، عاطل، و”رضا.ح.م  28سنة
 
وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم تحرير محضر ملحق للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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تشكيل عصابى

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قسم المرج

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