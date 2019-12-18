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تجديد حبس نصابة استولت على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفهم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:38 م
تجديد حبس نصابة استولت على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفهم دولار-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت محكمة الجنح، حبس سيدة وزوجها لقيامهما بالإستيلاء على خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى، 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات التر تُجرى بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
 
 
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمة تلقت مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو  35 مليون جنيه ونصف مليون دولار أمريكي.
 
                                                                                                             
 
وأضافت التحريات بأن المتهمة اشتركت مع زوجها فى الاستيلاء على الأموال وزعما توظيف الأموال في  مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
 
 
 
وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفى بزى النقاب وإستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وإنتحال إسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، كما تم ضبط زوجها بمحل إقامته بمصر الجديدة.
 
 
 
 
 

التحقيق مع متهمة

الاستيلاء علي الأموال

الاستيلاء علي 35 مليون ونصف

نصف مليون دولار

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