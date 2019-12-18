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تجديد حبس متهم بالنصب على راغبى السفر بالخارج عبر السوشيال ميديا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:48 م
تجديد حبس متهم بالنصب على راغبى السفر بالخارج عبر السوشيال ميديا السوشيال ميديا-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم بإنشاء العديد من الصفحات الوهمية الإحتيالية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) باسم أحد الأشخاص – زعم خلالها كونه موظف تنفيذى بإحدى الجهات الحكومية بإحدى الدول بالبلاد وبإمكانية قيامه باستخراج تأشيرات دخول لتلك الدولة بقصد العمل ( على خلاف الحقيقة)، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.
 
وكشفت التحريات الأمنية قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى النصب والإحتيال على المواطنين الباحثين عن فرصة عمل خارج البلاد ، وتمكن من الإيقاع بضحاياه عن طريق إنشائه العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) زاعماً كونه موظف تنفيذى بسفارة إحدى الدول بالبلاد، ومثبت عليها صورة شخصية له مرتدياً الزى الوطنى لتلك الدولة، وأعلن من خلال تلك الصفحات إمكانية قيامة بإستخراج تأشيرات عمل منسوبة لتلك الدولة لإستقطاب الشباب راغبى السفر للخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لتلك الدولة بالأسلوب المشار إليه . 
 
وضبط بحوزة المتهم على عدد 13 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج، وعدد 30 صورة ضوئية لتأشيرات (زيارة - عمل – تجارية – شخصية) منسوب صدورها لإحدى الجهات بإحدى الدول، وعقود عمل منسوبة للعديد من شركات المقاولات بالخارج، وكمية من الصور الضوئية ( جوازات سفر – شهادات دراسية – صحيفة الحالة الجنائية – شهادات ميلاد) بأسماء ضحاياه، وعدد 2 ظرف فارغ أبيض اللون منسوب لسفارة إحدى الدول بالقاهرة، ومبلغ مالى قدره ( 2000 جنيه ) من متحصلات نشاطه الاجرامى، أجهزة إلكترونية عبارة عن (عدد 4 هواتف محمولة ماركات مختلفة ، جهاز حاسب آلى  ، جهاز أى باد ، طابعه حاسب الى .

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