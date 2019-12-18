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تجديد حبس قاتل طفلة عمرها 6 شهور بشبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:27 م
تجديد حبس قاتل طفلة عمرها 6 شهور بشبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل طفلة عمرها 6 شهور، ابنة زوجته بالضرب المبرح، مما تسبب لها بنزيف بالمخ .

تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من مستشفى ناصر العام، بوصول كل من الطفلة "رفيده م ا" البالغة من العمر 6 أشهر ومقيمة بعزبة عثمان دائرة القسم مصابه بكدمات بالرأس والوجه واشتباه نزيف دموى داخلى بالمخ وتوفيت أثناء محاولة إسعافها، وتم التحفظ على الجثه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابه العامه .

ووالدتها "ورده ى ر" ربة منزل، مصابه بكدمات بالعين اليمنى واليسرى وسحجه بالساعد الأيمن وجرح قطعى بالركبة اليسرى.

أخطر اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وبسؤال الثانية اتهمت زوجها "هانى ا م" وشهرته "هانى كوسه" بدون عمل ومقيم ذات العنوان السابق إتهامه فى عدة قضايا والمسجل شقى خطر، بالتعدى عليها وأبنتها (من زوج اخر) بالضرب وإحداث أصابتها ونجلتها، التى أودت بحياتها على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية .

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا، وضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8365 إدارى قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م 

 

 


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