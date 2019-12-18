تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

كتبت هدى أبو بكر

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم الجنايات بمعاقبة قاضى سابق "طارق. م" بالسجن المؤبد، وسائقه وأخرى بالسجن لمدة 10 سنوات؛ لإدانتهم فى الاشتراك بواقعة حيازة واتجار مخدر الحشيش داخل سيارة القاضى بنفق الشهيد أحمد حمدى عام 2016 .

وكانت محكمة جنايات السويس، قضت السبت 1 فبراير 2017، بمعاقبة القاضى المستقيل بالسجن المؤبد، لاتهامه بجلب وحيازة حشيش، وتأليف تشكيل عصابى، وتغريمه 500 ألف جنيه غرامة عن الإتجار فى المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامدول وجوهر حشيش بقصد التعاطى و6 أشهر فى حيازة السلاح والطلق الآلى.

كما عاقبت الجنايات آنذاك المتهمة الثانية، طالبة بولندية، و"إسلام.م"، بالسجن 10 سنوات لكليهما وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل منهما عن تهمة الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها بقصد الإتجار، كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدر والسيارة، وبرأتهما من تهمة تأليف تشكيل عصابى.

كان وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم قد وافق في نوفمبر 2011 على الاستقالة التي تقدم بها رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية المستشار "طارق.م"؛ وذلك بعد ساعات قليلة من القبض عليه متلبسا بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش، بنفق الشهيد أحمد حمدى فى السويس.