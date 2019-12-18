سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بيان: صندوق الثروة السيادية السعودى يطلق شركة صندوق الصناديق

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:50 م
بيان: صندوق الثروة السيادية السعودى يطلق شركة صندوق الصناديق صندوق الاستثمارات العامة السعودى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودى، صندوق الثروة السيادية للمملكة، اليوم الأربعاء إنه أطلق شركة صندوق الصناديق برأسمال 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار).

تهدف شركة (جدا)، التى تم الإعلان عنها لأول مرة فى 2017، إلى دعم منشآت صغيرة ومتوسطة عبر الاستثمار فى "صناديق رأس المال الجرىء والملكية الخاصة".

وقال صندوق الاستثمارات العامة فى 2017 إنه يتوقع أن توفر الاستثمارات 2600 وظيفة وتسهم بمبلغ 400 مليون ريال فى الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية 2020. وذكر أن من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 58 ألف وظيفة وإلى مساهمة قدرها 8.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2027.

 

صندوق الاستثمارات العامة السعودى

السعودية

رأس المال السعودى

صندوق الثروة السيادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المدير التنفيذى لصندوق الثروة السيادى: نسعى لشراكة مع دول الخليج لجذب مزيد من الاستثمارات.. أيمن سليمان لبلومبرج: المحادثات مع عمان هى الأكثر تقدما..الوكالة الأمريكية: الشركات تحقق هدفا رئيسيا للصندوق

الخميس، 21 نوفمبر 2019 03:16 م

المدير التنفيذى لصندوق الثروة السيادى: نسعى لشراكة مع السعودية والكويت

الخميس، 21 نوفمبر 2019 10:49 ص

صندوق الثروة النرويجى يقول إنه لن يستثمر فى طرح ارامكو السعودية

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 01:24 م

رئيس صندوق الثروة الروسى: مستثمرونا مهتمون بالطرح العام الأولى لأرامكو

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها.. اعرف التفاصيل

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها.. اعرف التفاصيل

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

الحكومة توافق على تعاقد الآثار مع صندوق مصر السيادي لتطوير "باب العزب"

الحكومة توافق على تعاقد الآثار مع صندوق مصر السيادي لتطوير "باب العزب"

غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات

غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات

تأجيل الكلاسيكو والغلابة فى مصر

تأجيل الكلاسيكو والغلابة فى مصر

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة