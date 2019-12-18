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برلمانى روسى: نعول على حكمة دول "الناتو" فى عدم بدء مواجهة مسلحة مع بلاده

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:24 م
برلمانى روسى: نعول على حكمة دول "الناتو" فى عدم بدء مواجهة مسلحة مع بلاده عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسى سيرجى جيليزنياك
أ ش أ

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أعرب عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسى سيرجى جيليزنياك، عن أمله فى أن يكون لدى الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، الحكمة فى عدم بدء مواجهة مسلحة مع روسيا، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولى يتعين أن يضطلع بمواجهة مثل هذه المحاولات.
 
وقال جيليزنياك لوكالة أنباء"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "تشير المعطيات لدى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليرى جيراسيموف إلى أن روسيا تدرك جيدا الموقف الذى يخلقه حلف (ناتو) عمداً عبر زيادة ميزانيته العسكرية وتوسيع مجال نفوذه"، مؤكدا أن موسكو ستأخذ فى الاعتبار جميع خطوات الحلف فى استراتيجيتها الدفاعية بشكل مدروس.
 
وأضاف، "أن روسيا أكدت فى أكثر من مناسبة أن الحديث معها من منطلق القوة غير مجد"، موضحا أن القيادة الروسية تعلن بوضوح أنها لا تنوى الانخراط فى سباق التسلح الذى تفرضه الولايات المتحدة وحلف (ناتو).
 
وانتقد البرلمان الروسى، خطط الحلف لعسكرة الفضاء إلى قاعدة عسكرية، قائلا "يتعين أن تشارك بلدان أخرى بجانب مجلس الأمن الدولى فى مواجهة هذه المحاولات".
 
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليرى جيراسيموف، أعلن فى وقت سابق، أن سيناريوهات المناورات العسكرية المكثفة لحلف شمال الأطلسى تشير إلى الإعداد لنزاع عسكرى واسع النطاق.
 

روسيا

حلف الناتو

برلمانى روسى

حلف شمال الاطلسى

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