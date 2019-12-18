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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات وتوصيات منتدى شباب العالم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:28 م
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات وتوصيات منتدى شباب العالم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،  لمتابعة عدد من الملفات وتقارير الوزراء وتوصيات منتدى شباب العالم.
 
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" و"الطائفية الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية ومقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية.
 
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن " يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيساً واثني عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيساً، واثني عشر عضوا، نصفهم  من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.
 
 
 

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