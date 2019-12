باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها.. اعرف التفاصيل

في إنجاز غير مسبوق تمكن بعض الباحثين فى الدنمارك من استخدم إحدى أقدم قطع العلكة فى العالم لبناء صورة الفتاة التى مضغتها قبل 5700 عام، وفقا لما نشره موقع " روسيا اليوم ".

حيث كشف الحمض النووى الموجود على العلكة الرمادية، المصنوعة من لحاء البتولا، أن شعر الفتاة (فى عمر المراهقة) داكن اللون، وتتميز ببشرتها الداكنة وبعينين زرقاوين، وكانت تأكل البط والبندق.

