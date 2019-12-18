اليوم.. الكونجرس الأمريكى يصوت على مادتين بشأن عزل ترامب

كتب محمد جمال

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية فى الكونجرس الأمريكي، ستينى هوير، إن المجلس سيصوت اليوم الأربعاء، على مادتين من مواد التحقيق فى إطار مساعى عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأضاف هوير للصحفيين أن الزعماء الديمقراطيين فى المجلس لم يضغطوا على أعضائهم بشأن كيفية التصويت على الاتهامين ضد ترامب.

ومن المتوقع أن يكون التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي، وقد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة، لكن عددهم لن يكون كافيا لتهديد إقرار بندى المساءلة، وسيظل ترامب فى منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

وكان المشرعون الأمريكيون قد اجتمعوا الثلاثاء، لتحديد قواعد النقاش والتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب، المقرر هذا الأسبوع داخل مجلس النواب.

وتحدد لجنة القواعد بالمجلس الإطار القانونى للتصويت، بما فى ذلك طول مدة المرافعات.

وبناء على النتيجة، يمكن إجراء تصويت كامل من كل أعضاء المجلس يومى الأربعاء أو الخميس.