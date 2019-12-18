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خالد صلاح
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النفط يتراجع بعد نمو المخزونات الأمريكية وآمال الطلب تحد من الخسائر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:44 ص
النفط يتراجع بعد نمو المخزونات الأمريكية وآمال الطلب تحد من الخسائر نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية نموا مفاجئا فى مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى فى العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

ويأتي التراجع عقب مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة إذ خفف الإعلان عن اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي الضغط على الخامات القياسية. وقبل الاتفاق، تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.77 دولار للبرميل. وكان الخام العالمي كسب 1.2 بالمئة ليبلغ 66.10 دولار للبرميل أمس.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا ما يعادل 0.71 بالمئة إلى 60.51 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر كانون الأول إلى 452 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.

 


نفط

مخزونات الخام

الصين

الولايات المتحدة

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