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الموافقة على إقامة معهدين أزهريين بمركزى كوم حمادة والدلنجات بالبحيرة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:54 م
الموافقة على إقامة معهدين أزهريين بمركزى كوم حمادة والدلنجات بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة،محافظ البحيرة،موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة معهد أزهرى على مساحة 12 قيراط تبرع من أحد المواطنين الواقعة  قرية أبو سعيفة- مركز الدلنجات.
 
وقال محافظ المنوفية،فى بيان له،إنه تم الموافقة على إقامة معهد أزهري على مساحة 2185.5 متر أرض أملاك دولة الواقعة بقرية خنيزة دست الأشراف بمركز كوم حماده.
 
وأوضح محافظ البحيرة أن المشروعين من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة مع الحفاظ على الأرض الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أى تعديات.
 
 

 


البحيره

معاهد ازهرية

كوم حمادة

محافظ البحيرة

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