الموافقة على إقامة معهدين أزهريين بمركزى كوم حمادة والدلنجات بالبحيرة

وقال محافظ المنوفية،فى بيان له،إنه تم الموافقة على إقامة معهد أزهري على مساحة 2185.5 متر أرض أملاك دولة الواقعة بقرية خنيزة دست الأشراف بمركز كوم حماده.

وأوضح محافظ البحيرة أن المشروعين من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة مع الحفاظ على الأرض الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أى تعديات.