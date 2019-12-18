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الملك سلمان: يجب على المواطنين النهل من لغتهم العربية ليخدموا وطنهم ودينهم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:10 م
الملك سلمان: يجب على المواطنين النهل من لغتهم العربية ليخدموا وطنهم ودينهم الملك سلمان
كتبت ـ ريهام عبد الله

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قال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين، إن على المواطنين أن ينهلوا من لغتهم العربية ليتمكنوا من خدمة دينهم ووطنهم.

الملك سلمان
الملك سلمان

 

ونشر الحساب الرسمى للسفارة السعودية لدى القاهرة، تصريح العاهل السعودي، وقالت :"خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله -: "يجب على المواطنين أن ينهلوا من لغتهم العربية، ليتمكنوا من خدمة دينهم ووطنهم أكمل الخدمة".

وجاء فى نص تصريح العاهل السعودى :"يجب على المواطنين وخاصة الشباب والشابات أن ينهلوا من لغتهم العربية، ليتمكنوا من خدمة دينهم، ووطنهم أكمل الخدمة، وعليهم أن يحذروا من الشوائب والمفردات التى لا تتفق مع اللغة العربية أو تؤثر سلبا عليها".

السفارة السعودية بالقاهرة
السفارة السعودية بالقاهرة

 


الملك سلمان

اللغة العربية

السفارة السعودية بالقاهرة

اليوم العالمى للغة العربية

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