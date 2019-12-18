المكسيك: مقتل 7 مسلحين فى اشتباكات مع قوات الحرس الوطنى

أعلن الحرس الوطنى المكسيكى مقتل 7 مسلحين وأحد ضباطه فى تبادل لإطلاق النار اندلع بين الجانبين فى ولاية "جواناخواتو".
وقالت السلطات المكسيكية - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - إن المشتبه بهم فتحوا النار على دورية تابعة لقوات الحرس الوطني على طريق سريع بالقرب من مدينة "إيرابواتو" مما دفع الضباط إلى الرد وبدأت الاشتباكات بين الجانبين.
يشار إلى أن "جواناخواتو" تعتبر من الولايات الزراعية والصناعية التي تشهد هدوءا نسبيا إلى حد ما .. إلا أنها سجلت هذا العام جرائم قتل أكثر من أي ولاية أخرى في المكسيك حيث سجلت 3211 جريمة قتل في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.
وتنتج الكثير من أعمال العنف في ولاية "جواناخواتو" عن قيام عصابات بسرقة الوقود من الأنابيب التابعة الحكومة.
المكسيك: مقتل 7 مسلحين فى اشتباكات مع قوات الحرس الوطنىالأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:00 ص
قوات الحرس الوطنى المكسيكى
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أعلن الحرس الوطنى المكسيكى مقتل 7 مسلحين وأحد ضباطه فى تبادل لإطلاق النار اندلع بين الجانبين فى ولاية "جواناخواتو".
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