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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:50 م
خالد صلاح
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المقدم محمد ربيع نائبا لمأمور قسم شرطة الوراق فى حركة تنقلات أمن الجيزة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:09 م
المقدم محمد ربيع نائبا لمأمور قسم شرطة الوراق فى حركة تنقلات أمن الجيزة المقدم محمد ربيع

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اعتمد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة لرجال الأمن العام بين الأقسام الشرطية، في أول حركة يجريها على رجال الأمن العام المتميزين في مديرية أمن الجيزة، وذلك عقب توليه منصبه الحالي بداية شهر ديسمبر الجارى.

شملت الحركة تولي المقدم محمد ربيع نائبا لمأمور قسم شرطة الوراق، وذلك في ضوء ضخ دماء شبابية في المناصب القيادية للأقسام الشرطية.

يذكر أن المقدم محمد ربيع تولى العديد من المناصب القيادية بإدارة السجون شديدة الخطورة وإدارة الترحيلات بالجيزة.

 

 


تنقلات الداخلية

مديرية امن الجيزة

قسم الوراق

حركة الداخلية

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