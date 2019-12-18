المقدم محمد ربيع نائبا لمأمور قسم شرطة الوراق فى حركة تنقلات أمن الجيزة

اعتمد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة لرجال الأمن العام بين الأقسام الشرطية، في أول حركة يجريها على رجال الأمن العام المتميزين في مديرية أمن الجيزة، وذلك عقب توليه منصبه الحالي بداية شهر ديسمبر الجارى.

شملت الحركة تولي المقدم محمد ربيع نائبا لمأمور قسم شرطة الوراق، وذلك في ضوء ضخ دماء شبابية في المناصب القيادية للأقسام الشرطية.

يذكر أن المقدم محمد ربيع تولى العديد من المناصب القيادية بإدارة السجون شديدة الخطورة وإدارة الترحيلات بالجيزة.