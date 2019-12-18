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خالد صلاح
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المبعوث الأمريكى خليل زاد يصل إلى كابول للتشاور حول محادثات السلام مع طالبان

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:37 ص
المبعوث الأمريكى خليل زاد يصل إلى كابول للتشاور حول محادثات السلام مع طالبان زلماى خليل زاد الممثل الخاص الأمريكى للمصالحة فى أفغانستان
أ ش أ

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وصل الممثل الخاص الأمريكى للمصالحة فى أفغانستان، زلماى خليل زاد إلى كابول للتشاور مع الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى، والرئيس التنفيذى الدكتور عبد الله عبد الله حول محادثات السلام مع طالبان.
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديقى، لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية، إن خليل زاد وصل إلى كابول فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء ثم التقى مع عبد الغنى لكن تفاصيل الاجتماع لم تُعرف بعد.
 
وفى نفس السياق، قال مسئول فى المكتب الإعلامى للمدير التنفيذى، إن الدبلوماسى الزائر سيجتمع مع عبد الله لمناقشة مفاوضات السلام مع طالبان.
 
وأعلنت الولايات المتحدة، أن محادثات السلام فى الدوحة قد تتعطل نظرا لرفض طالبان إعلان وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام وبحسب ما ورد طرحت الولايات المتحدة فكرة توقيع اتفاق سلام خلال وقف إطلاق النار.
 

افغانستان

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