الكرملين ينتقد العقوبات الأمريكية على مشروع أنبوب الغاز الروسى "نورد ستريم 2"

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انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرلمين" ديمترى بيسكوف، العقوبات الأمريكية المفروضة على أنبوب الغاز الروسى "نورد ستريم 2" ، معتبرا إياها مثالا حيا على المنافسة غير العادلة، وموضحا أن واشنطن تقوم بفرض غاز أكثر تكلفة على أوروبا.

وأضاف بيسكوف، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو وأوروبا لا تروقهما العقوبات الأمريكية على أنبوب الغاز الروسى لانتهاكها القانون الدولى، وعندما سأله صحفيون عما إذا كان سيتم توقف بناء أنبوب الغاز بسبب العقوبات، قال بيسكوف، "نحن نفترض استكمال هذا المشروع".

وجاء تصريح المتحدث الروسى، بعد أن أعلنت الشركة المشغلة للمشروع نيتها استكمال بنائه خلال أشهر قليلة، دون التكهن بموعد انتهاء المشروع.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكى، مررّ فى الـ17 من ديسمبر الجارى مشروع قانون دفاعى بقيمة 738 مليار دولار للسنة المالية 2020، تضمن عقوبات على مشروعى "نورد ستريم 2" و "تورك ستريم"، وهذه العقوبات قد تؤدى لتوقف عملية اكتمال المشروع الذى يكلف 10.6 مليار دولار والذى من المقرر أن يضاعف شحنات الغاز الطبيعى الروسى لألمانيا.