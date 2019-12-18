الكرملين : نشاطر القوات المسلحة الروسية فى قلقها من توسع حلف "الناتو" باتجاه بلادنا

ا.ش.ا

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنها تشاطر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الرأى بشأن استعدادات حلف شمال الأطلسى (ناتو) لصراع شامل، مشيرة إلى قلق موسكو إزاء استمرار توسع البنية التحتية العسكرية للحلف باتجاه الحدود الروسية.

وقال المتحدث الصحفي باسم (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء، ردا على سؤال للصحفيين بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتبعها موسكو للرد على المناورات العسكرية لحلف (الناتو) - "نحن نتحدث عن رأي المختصين العسكريين الروس، الذي يستند إلى تحليل الجيش الروسي خلال مراقبته للمناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي".

وأضاف بيسكوف "أن توسيع البنية التحتية العسكرية للحلف باتجاه حدودنا تبقى مدعاة للقلق، وهذا معروف جيدا للجميع".

وكانت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية قد نقلت عن رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، قوله "إن سيناريوهات المناورات العسكرية المكثفة لحلف (الناتو) تشير إلى إعداد الحلف لصراع عسكري واسع النطاق".