القضاء البرتغالى يتهم 8 أشخاص بالإرهاب للقتال مع "داعش" فى سوريا

ا.ش.ا

أعلن الادعاء العام فى البرتغال، اليوم الأربعاء، توجيه تهم الإرهاب إلى 8 مواطنين برتغاليين يشتبه قتالهم فى صفوف تنظيم "داعش" فى سوريا.

وقال المدعون فى بيان -حسبما نقلت شبكة ("إيه بى سى" الأمريكية- إنه يشتبه في ضلوع الأشخاص الثمانية في خطف المراسل الحربي البريطاني جون كانتلي في 2012 والمصور الهولندي جيرون أورليمانز على يد "داعش".

وأوضح البيان أن المشتبهين انتقلوا مع زوجاتهم وأطفالهم إلى سوريا ويواجهون اتهامات الانضمام إلى ودعم والتجنيد لصالح منظمة إرهابية، مضيفا أنه تم التحقيق مع متهمين اثنين في البرتغال فيما لا يعرف أماكن بقية المتهمين.

وفتحت القضية في 2013 بعدما تلقت السلطات معلومات عن الاختطاف من السلطات البريطانية كما تتبع المحققون تحركات وأنشطة المشتبهين خلال السنوات الست الماضية.