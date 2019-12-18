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الفاو: ندعم جهود تحسين الخدمات الإرشادية للمزارعين والمرأة الريفية فى مصر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:59 م
الفاو: ندعم جهود تحسين الخدمات الإرشادية للمزارعين والمرأة الريفية فى مصر الفاو
كتب عز النوبى

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قال الدكتور نصرالدين حاج، الأمين الممثل القطرى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى مصر، إن المنظمة تقوم حالياً بتنفيذ مبادرة للزراعة الرقمية فى عدد من البلدان الإفريقية، ونظراً للاهتمام الذى أبدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالخدمات الإرشادية الزراعية الرقمية فقد كان من دواعى سعادة المنظمة الاستجابة لهذه الرغبة بتقديم تطبيق " المفيد فى الأغذية والزراعة" للمساهمة فى دعم الجهود الحالية للوزارة لتحسين الخدمات الارشادية المقدمة للمزارعين والمرأة الريفية فى مصر.

وأضاف الممثل القطرى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى مصر، أن الخدمات الإرشادية الزراعية فى مصر تفتقر لامكانية الوصول إلى جمهور المزارعين بسبب عدم كفاية أعداد المرشدين الزراعيين وافتقادهم لوسائل المواصلات واقتراب معظمهم من سن المعاش فى الوقت الذى لا يتم فيه تعييين مرشدين جدد، بالإضافة إلى ذلك فإنه بالرغم من المشاركة الكثيفة للنساء فى العمليات الزراعية - إلا أنهن أقل عرضة للوصول إلى الخدمات الارشادية للأسباب السابقة بالاضافة الى عدم وجدود مرشدات زراعيات على مستوى القرية.

وتابع خلال مشاركته فى ورشة العمل الختامية لمبادرة الإرشاد الزراعى الرقمى فى مصر التى نظمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن ييسر تدفق المعلومات والخدمات الإرشادية لجماهير المزارعين والمرأة الريفية, كما يمكن لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن تزيد من تأثير الخدمات الاستشارية الريفية الحالية والخدمات المالية إلى الحد الأقصى لهم، كما أنها تسهل الوصول إلى الأسواق والمعلومات وفرص إقامة المشروعات.

وتعد مشاركة الفاو وشركاؤها فى تنفيذ وتطويرمبادرات الشمول الرقمى وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المبتكرة، و توفير الحلول الخاصة باحتياجات الأسر الفقيرة عن قرب بمثابة مساهمة مباشرة من المنظمة فى الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائى.


الأغذية والزراعة

الارشاد الزراعى

الخدمات الرقمية

الفاو

الامن الغذائى

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