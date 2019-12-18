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"الظل" تحصد المركز الأول بمهرجان المسرح الطلابى بجامعة سوهاج

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:28 م
"الظل" تحصد المركز الأول بمهرجان المسرح الطلابى بجامعة سوهاج مهرجان المسرح الطلابى بجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات مهرجان المسرح الطلابي الأول لكليات الجامعة، والذي نظمته اللجنة الفنية العليا لاتحاد الطلاب، بقاعة المؤتمرات الكبري بالمقر القديم للجامعة، بمشاركة 160 طالبا وطالبة، يمثلون 8 كليات، وبحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة .

وفي بداية كلمته أشاد الدكتور أحمد عزيز بمواهب الطلاب المشاركين بالعروض المسرحية، وخاصة المشاركة الفاعلة للطالبات على خشبة المسرح، مؤكدًا أن الجامعة تحرص علي تقديم كافة الدعم للطلاب للممارسة الأنشطة الطلابية الإبداعية التي تسهم في إخراج مواهبهم وصقلها وتنمية الوعي لديهم بأهمية المسرح الجامعي ورسالته، مشيراً إلى أن أفضل 3 عروض بالمهرجان حصدها كل من العرض المسرحي "الظل" لطلاب كلية الطب المركز الأول، "الرحلة " لطلاب كلية الصيدلة المركز الثاني، أما المركز الثالث فاز بها عرض "الجيل الرابع" لطلاب كلية التربية الرياضية.

وأضاف مصعب صبري منسق المهرجان، أنه تم تقديم درع المهرجان وشهادة تقدير للطلاب المتميزين بالعروض المسرحية في مجالات، التمثيل، الغناء والأشعار، الدراما الحركية، بالإضافة إلى الإعداد والموسيقي وسينوغرافيا، مشيراً إلى أنه فاز بجائزة لجنة التحكيم العرض المسرحى "شاعر المقبرة" لطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى.

ولفت عبد الوهاب على رئيس اتحاد الطلاب، إلى أن نجاح المهرجان يؤكد أهمية دور اتحاد الطلاب في المشاركة بكافة الأنشطة والفاعليات، باعتباره حلقة وصل بين الطلاب وبين إدارة الجامعة، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها، وبث روح التنافس الشريف فيما بينهم لتحفيزهم على إخراج طاقاتهم واستغلالها بالشكل الأمثل.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان والتي ضمت كلاً من مصطفي إبراهيم مخرج الفرقة القومية للفنون المسرحية بسوهاج، فاطمة أبو الحمد بالهيئة العامة لقصر الثقافة ومحمود أبو زيادة مخرج منتخب الجامعة للمسرح .


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رئيس جامعة سوهاج

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