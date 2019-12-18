الصين تدعو للحفاظ على الزخم السلمى فى جنوب السودان

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قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو" إن الحفاظ على الزخم السلمى فى جنوب السودان يجب أن يكون أولوية قصوى هناك.

وأضاف تاو - في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/ - إن تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته الأطراف الجنوب سودانية العام الماضي، هو مفتاح الحل السياسي لقضية البلد الأفريقي، مشيرا إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يقدم مساعدة أكبر تركز على تسهيل تنفيذ الاتفاق من جانب كافة الأطراف.

وتابع إنه يجب - كذلك - احترام قيادة حكومة جنوب السودان، وينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز التواصل مع كافة الأطراف، والحكومة بشكل خاص، وأن يستمع بعناية إلى آرائهم ومقترحاتهم، وأن يوفر التمويل اللازم والدعم المادي والتقني في المجالات السياسية والأمنية في ضوء احتياجات البلاد.

وبالنسبة إلى الوضع الإنساني في جنوب السودان، حث تاو المجتمع الدولي على مساعدة الدولة على حل قضايا مثل الأمن الغذائي وإعادة توطين النازحين، وتعزيز الاستثمار في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها لتمكين شعب جنوب السودان من إعادة بناء منازله والسعي لتحقيق التنمية.

وأكد "تاو" أن الصين أيدت - بشكل ثابت - عملية السلام في جنوب السودان، مشددا على موقف الصين المتعلق بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل مساعدة جنوب السودان على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.