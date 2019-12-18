الشاى الأخضر يمكن أن يكون مفتاح لعلاج السل.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

اكتشف فريق من العلماء الدوليين بجامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، أن أحد مضادات الأكسدة الموجودة في نبات الشاي الأخضر قد يصبح مفتاحًا لمعالجة مرض السل في يوم من الأيام.

من خلال التحقيقات المختبرية، اكتشف الفريق كيف يمكن للمركب البارز، المعروف باسم epigallocatechin gallate (EGCG) ، أن يمنع نمو سلالة بكتيرية مسببة للسل، وذلك عن طريق الارتباط بإنزيم يوفر طاقة بيولوجية للنشاط الخلوي، مما ينتج تراجع في كمية الطاقة التي تمتلكها البكتيريا لعملياتها الخلوية الحيوية للنمو والاستقرار، مثل تكوين جدار الخلية.

حدد الفريق، وفقا لتقرير موقع " news-medical" المواقع الدقيقة على الإنزيم الذي يحتاج مركب " EGCG " الارتباط به من أجل التأثير على إنتاج الطاقة في الخلية البكتيرية.

هذه النتائج يمكن أن تمهد الطريق لإنشاء أدوية جديدة لمكافحة مرض السل، أحد أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم، حيث تمثل نسبة الإصابة فى دول جنوب شرق آسيا 41 % من حالات السل في العالم ، مع 4 ملايين حالة جديدة كل عام.

في حين أن هناك بالفعل الأدوية التي تستهدف المتفطرة السلية (M. السل) البكتيريا التي تسبب المرض المحمول بالهواء، إلا أنه هناك حاجة إلى أدوية جديدة لأن البكتيريا تظهر بشكل متزايد مقاومة للعديد من الأدوية.