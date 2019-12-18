الحكومة توافق على اعتبار مشروع سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع سوق الجملة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية، وذلك في ضوء أهمية هذا المشروع في خدمة أهالي المحافظة من خلال توفير السلع والمنتجات الرئيسية والهامة للمواطنين بأسعار مناسبة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 56 المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2019.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تكريك إطماءات بحر يوسف في المسافة من الفم حتى الكيلو 177 لرفع كفاءته بالاتفاق المباشر للشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف.