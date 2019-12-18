سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية "خطوة" لتنمية المجتمع المحلى بالفيوم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:01 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية "خطوة" لتنمية المجتمع المحلى بالفيوم وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت مديرية التضامن الاجتماعى بـ محافظة الفيوم، بقيادة إيمان أحمد ذكى وكيلة الوزارة، قرار القرار رقم 1796 لسنة 2019 بقيد لائحة النظام الأساسى لجمعية خطوة لتنمية المجتمع المحلى بـ"أبو كساه"، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وحددت ميدان عمل الجمعية وكافة تفاصيل عملها وخدمتها للمجتمع، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

 

وجاء فى نص القرار ما يلى:- "أصدرت مديرية التضامن الإجتماعى إدارة الجمعيات والاتحادات القرار رقم 1796 لسنة 2019، بتاريخ 27/10/2019، أنه بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وعلى مذكر إدارة الجمعيات بتاريخ 27/10/2019 بشأن إجراءات قيد جمعية خطوة لتنمية المجتمع المحلى بـ"أبوكساه"، وعلى ما عرضه مدير إدارة الجمعيات بالفيوم طبقاً لأحكام القانون، تقرر فى المادة الأولى قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية خطوة لتنمية المجتمع المحلى بـ"أبوكساه" طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وذلك تحت رقم 1796 بتاريخ 27/10/2019، حيث أن عنوان المقر: الفيوم مركز أبوبشاى قرية أبوكساه".

 

وتقرر أن يكون ميدان العمل للجمعية مايلي: "تنمية المجتمع المحلى – خدمات ثقافية وعلمية ودينية – رعاية الأسرة والطفولة والأمومة – خدمات ومساعدات إجتماعية – حماية البيئة – الرعاية الصحية"، والنطاق الجغرافى للجمعية فى جمهورية مصر العربية، وتدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من 7 أعضاء، والسنة المالية تبدأ فى 1 يوليو وتنتهى فى 30 يونيو، وحال حل الجمعية يتم أيلولة الأموال إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

Untitled
 
قرار الجريدة الرسمية

 


الفيوم

قيد جمعية خيرية بالفيوم

محافظة الفيوم

الجريدة الرسمية للدولة

قيدت جمعية خطوة بالفيوم

وزارة التضامن الاجتماعي

الوقائع المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ20 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:08 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية جزء من عقار بمدرسة بالشرقية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:56 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتوفيق أوضاع 87 كنيسة ومبنى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:30 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:29 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل لجان التوفيق والمنازعات لوزارة الصحة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة