الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية "خطوة" لتنمية المجتمع المحلى بالفيوم

كتب – أحمد مرعى

أصدرت مديرية التضامن الاجتماعى بـ محافظة الفيوم، بقيادة إيمان أحمد ذكى وكيلة الوزارة، قرار القرار رقم 1796 لسنة 2019 بقيد لائحة النظام الأساسى لجمعية خطوة لتنمية المجتمع المحلى بـ"أبو كساه"، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وحددت ميدان عمل الجمعية وكافة تفاصيل عملها وخدمتها للمجتمع، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وجاء فى نص القرار ما يلى:- "أصدرت مديرية التضامن الإجتماعى إدارة الجمعيات والاتحادات القرار رقم 1796 لسنة 2019، بتاريخ 27/10/2019، أنه بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وعلى مذكر إدارة الجمعيات بتاريخ 27/10/2019 بشأن إجراءات قيد جمعية خطوة لتنمية المجتمع المحلى بـ"أبوكساه"، وعلى ما عرضه مدير إدارة الجمعيات بالفيوم طبقاً لأحكام القانون، تقرر فى المادة الأولى قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية خطوة لتنمية المجتمع المحلى بـ"أبوكساه" طبقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وذلك تحت رقم 1796 بتاريخ 27/10/2019، حيث أن عنوان المقر: الفيوم مركز أبوبشاى قرية أبوكساه".

وتقرر أن يكون ميدان العمل للجمعية مايلي: "تنمية المجتمع المحلى – خدمات ثقافية وعلمية ودينية – رعاية الأسرة والطفولة والأمومة – خدمات ومساعدات إجتماعية – حماية البيئة – الرعاية الصحية"، والنطاق الجغرافى للجمعية فى جمهورية مصر العربية، وتدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من 7 أعضاء، والسنة المالية تبدأ فى 1 يوليو وتنتهى فى 30 يونيو، وحال حل الجمعية يتم أيلولة الأموال إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.