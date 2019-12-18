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الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ20 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:08 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ20 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مصلحة الجوازات-أرشيفية
كتب ـ محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 20 شخصًا بالتجنس بالجنسية الاجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، مع الاحتفاظ ب الجنسية المصرية.
 
كما نشرت الجريدة قرارا برد الجنسية المصرية لـ 15 شخصًا مدرج أسماؤهم في الكشف التالي.
 
وجاء في الجريدة قرار برفض طلب هانى دبان ديب حجاج" فلسطيني الجنسية" اكتساب الجنسية المصرية، لدواع أمنية، وإبعاد aethur kiek alexander "أمريكي الجنسية"، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
 
ونصت الجريدة على أن تحرم ميرفت محمد نصار ماضى " فلسطينية الجنسية" من اكتساب الجنسية المصرية، لدواع أمنية.
 
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الجريدة الرسمية

وزارة الداخلية

فلسطين

الجنسية المصرية

الجنسية

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