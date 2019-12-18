البيئة: تأهيل العاملين بالمنشآت الصناعية فى المدن الجديدة على إدارة المخلفات الخطرة

نظمت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات برنامجا تدريبيا لتأهيل العاملين بالمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة على الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ببناء القدرات في مجال ادارة المخلفات الخطرة ومراعاة البعد البيئي في الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل، حيث تم تنفيذ ورشة العمل الأولى للعاملين بالمنشآت الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر على مدار ثلاثة أيام .

وتناولت الورشة التأثيرات الصحية والبيئية للمواد الخطرة وطريقة النقل والتخزين الآمنة، وأيضا السلامة والأمن الكيميائي، والقوانين والتشريعات البيئية للمواد والمخلفات الخطرة ، ودورة حياة المنتج الصناعي لخفض استهلاك الطاقة والمياه.