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الأتراك على مشانق الانتحار.. انتحار شخصين بسبب الأزمات الاقتصادية فى تركيا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:07 م
الأتراك على مشانق الانتحار.. انتحار شخصين بسبب الأزمات الاقتصادية فى تركيا الانتحار
كتبت – هناء أبو العز

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أقدم شخصين فى مدينة تشورم التركية، على الانتحار، وإنهاء حياتهما بسبب سوء الحالة الاقتصادية، بشنق نفسيهما بالكابلات بسبب ضائقة مالية مرا بها.
 
ووقعت حادثة الإنتحار الأولى، اليوم فى حوالى الساعة 16:30 فى حى باهتشالى إفلار التابع للمدينة، وووفقا لشهود العيان، فإن  أقرباء القتيل "جوكهان ت"،  قاموا بإبلاغ قوات الشرطة بعد تغيبه فترة، وبعد البلاغ توجهت قوات الشرطة والإطفاء لمحل الحادث، ووجدوا المدعوا جوكهان مشنوقا فى شقته. 
 
يذكر أيضا أن جوكهان قبل إنهاؤه لحياته ترك رسالة لإبنته ذات الثلاث سنوات كتب فيها:"أحبك يا إبنتي. أنا آسف". 
 
ووفقا للخبر المنشور على "أخبار تشوروم" فإنه فى حوالى الساعة ال17:30 أيضا فى نفس الحى حدثت حادثة انتحار أخرى فى الشارع، حيث قام شخص آخر فى الـ33 من عمره يدعى أوكتاي بشنق نفسه بكابل كهربائى فى شقته، بسبب الظروف المالية السيئة التى يعانى منها فى تركيا. 
 
وخلال حديث قوات الشرطة مع زوجة القتيل قالت إنهم يعانون من ضوائق مالية وأنها ذهبت إلى بيت والدها لعدم وجود طعام فى المنزل، وأنها عادت مع والدها اليوم إلى المنزل لإحضار مستلزمات الطفل، وجدوه مشنوقا داخل الشقة، وبعد فحص أجراه المدعى العام فى مكان الحادث تم نقل جسديهما إلى المشرحة.
 
 

تركيا

الانتحار

حادث انتحار فى تركيا

ضائقة مالية فى تركيا

الازمة الاقتصادية

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