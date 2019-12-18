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ارتفاع سهم بنك دبى الإسلامى ببورصة دبى بعد موافقة استحواذه على "نور بنك"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:08 م
ارتفاع سهم بنك دبى الإسلامى ببورصة دبى بعد موافقة استحواذه على "نور بنك" بنك دبى الإسلامى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع سهم بنك دبى الإسلامى ببورصة دبى، بنسبة 0.36% بختام تعاملات جلسة الأربعاء، رابحاً 0.02 درهم ليغلق عند مستوى 5.50 درهم، وبلغ حجم التداول على السهم 7.1 مليون ورقة مالية، بقيمة 38.7 مليون درهم، ليحتل المرتبة الثالثة بقائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة.
 
جاء ذلك بعدما أعلن بنك دبى الإسلامى، الحصول على موافقة مساهميه للاستحواذ الموصى به على نور بنك، وذلك فى ختام اجتماع الجمعية العمومية للبنك.
 
وستعزز عملية الاستحواذ هذه مكانة بنك دبى الإسلامى، كأحد أكبر مؤسسات التمويل الإسلامى، وأكثرها تأثيراً فى العالم، فضلا عن ترسيخ مكانة دبى كعاصمة للاقتصاد الإسلامى، وذلك من خلال بناء أقوى مجموعة مصرفية إسلامية وأكثرها تقدماً فى المنطقة.
 
ووافق مساهمو دبى الإسلامى على الاستحواذ من خلال زيادة رأس مال البنك من 6.6 مليار سهم إلى 7.2 مليار سهماً، وذلك تماشياً مع النسبة التبادلية الموافق عليها للأسهم، وهى سهم واحد جديد فى بنك دبى الإسلامى مقابل كل 5.49 من أسهم نور بنك، مما ينتج عنه إصدار 651.2 مليون سهماً جديداً فى بنك دبى الإسلامى.
 
وكان بنك دبى الإسلامى، قد أعلن عن موافقة البنك المركزى لدولة الإمارات العربية المتحدة، على استحواذه المقترح على نور بنك، كما أعلن عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلعية لانعقاد الجمعية العمومية للبنك لمناقشة الاستحواذ.
 
 

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بورصة دبى

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دبى

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