ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى 3 قروش بختام تعاملات الأربعاء

كتب إسلام سعيد

ارتفاع سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 3 قروش فى البنك المركزى، ليغلق عند 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وفيما يلى سعر الدولار عند ختام التعاملات فى البنوك المصرية:





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.00جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.