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خالد صلاح
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إندونيسيا : اعتقال 6 أجانب لمحاولتهم تهريب مخدرات إلى جزيرة "بالى"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:30 ص
إندونيسيا : اعتقال 6 أجانب لمحاولتهم تهريب مخدرات إلى جزيرة "بالى" ماريجوانا
أ ش أ

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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، اعتقال ستة أجانب لمحاولتهم تهريب مخدرات إلى جزيرة "بالى" السياحية.
 
ونقلت شبكة "إيه.بى.سى.نيوز" الأمريكية، عن المتحدث باسم الجمارك فى مكتب "بالى" الإقليمى واشيد كورنياوان قوله " إنه تم اعتقال المشتبه بهم بشكل منفصل منذ الشهر الماضى لدى وصولهم إلى المطار".
 
وقال كورنياوان، "إن رجلا سويسريا اعتقل فى 4 نوفمبر الماضى وبحوزته 4ر30 جرام من مخدر الماريجوانا" ، مشيرا إلى أنه بعدها بيومين قام ضباط الجمارك باعتقال رجل تايلاندى كان بحوزته 76ر17 جرام من مخدر الماريجوانا أيضا.
 
وأضاف، أنه تم اعتقال سيدة سنغافورية فى 14 نوفمبر الماضى، بعد أن عثر أحد ضباط الهجرة على 35ر0 جرام من مخدر الكوكايين داخل جواز سفرها ، فيما تم إلقاء القبض على مواطن تشيلى بعد أسبوعين وبحوزته 26ر77 جرام من الميثامفيتامين السائل. 
 
وأشار، إلى أنه تم اعتقال رجل من هونج كونج يوم 4 ديسمبر الجارى وبحوزته 2ر3 كيلوجرام من الميثامفيتامين فيما تم إلقاء القبض على زميل له أيضا من هونج كونج ويبلغ من العمر 19 عاما الأسبوع الماضى بحوزته 4 كيلوجرامات من الميثامفيتامين.
 
يشار إلى، أن إندونيسيا لديها قوانين صارمة للغاية بشأن المخدرات، وفى بعض الأحيان يتم إعدام المهربين المدانين رميا بالرصاص.
 

اندونيسيا

تهريب المخدرات

السلطات الاندونيسيه

جزيره بالى

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