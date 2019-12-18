سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 7 أشخاص فى زلزال جنوب غربى الصين

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:04 ص
إصابة 7 أشخاص فى زلزال جنوب غربى الصين زلزال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب ما لايقل عن 7 أشخاص فى زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة نايجيانج بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 14 كيلومترا بمحافظة "زيقونغ" صباح اليوم الأربعاء بتوقيت بكين، وأنه تم إرسال طاقم طبي ورجال الإطفاء للقيام بعمليات الإنقاذ، بينما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.
وأضافت السلطات أنه تم تفعيل خطة الاستجابة للطواريء من جانب إدارة السكك الحديدية بالمقاطعة، بما في ذلك حد السرعة وفحص نظام التشغيل ما أدى إلى تأخير بعض القطارات.


زلزال

الصين

مقاطعة سيتشوان

زلزال بالصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى

بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة