إصابة 7 أشخاص فى زلزال جنوب غربى الصين

أصيب ما لايقل عن 7 أشخاص فى زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة نايجيانج بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 14 كيلومترا بمحافظة "زيقونغ" صباح اليوم الأربعاء بتوقيت بكين، وأنه تم إرسال طاقم طبي ورجال الإطفاء للقيام بعمليات الإنقاذ، بينما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.
وأضافت السلطات أنه تم تفعيل خطة الاستجابة للطواريء من جانب إدارة السكك الحديدية بالمقاطعة، بما في ذلك حد السرعة وفحص نظام التشغيل ما أدى إلى تأخير بعض القطارات.
إصابة 7 أشخاص فى زلزال جنوب غربى الصينالأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:04 ص
زلزال
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أصيب ما لايقل عن 7 أشخاص فى زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة نايجيانج بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين.
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