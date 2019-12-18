إصابة 3 من الشرطة الهندية فى مظاهرة بولاية "البنغال الغربية"

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أصيب 3 من أفراد الشرطة الهندية إثر إلقاء قنابل عليهم خلال مظاهرة مناهضة لتعديلات على قانون الجنسية فى مقاطعة "هاوره" بولاية "البنغال الغربية".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الأربعاء أن الاشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين عندما قاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات على الشرطة التي كانت تحاول السيطرة عليهم، مما دفع القوات إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.

وأضافت القناة أن المتظاهرين قاموا ردا على هذا بإلقاء القنابل على قوات الشرطة مما أسفر عن إصابة 3 منهم وتم نقلهم بعد ذلك إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

كانت التعديلات الجديدة على قانون الهجرة ستمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان شرط ألا يكونوا مسلمين.

يذكر أن القانون الذي أقره البرلمان يوم الأربعاء الماضيـ أثار غضب السكان الذين يخشون من تدفق المهاجرين وتغير الهوية الثقافية للمنطقة إلى جانب إثارة غضب المسلمين من الهنود.