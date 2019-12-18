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إصابة ضابط شرطة خلال مشاركته فى رفع أنقاض عقار فاقوس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:17 ص
إصابة ضابط شرطة خلال مشاركته فى رفع أنقاض عقار فاقوس الضابط المصاب
الشرقية-إيمان مهنى

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تعرض ضابط شرطة خلال مشاركته في أعمال رفع أنقاض عقار فاقوس الذى انهار ظهر أمس الثلاثاء، بشرخ بالقدم لانزلاق قدمه من أعلى كتلة خرسانية فسقط فجأة أثناء محاولة لاستخراج أحد الضحايا  .

وقال مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالشرقية، إن حالة النقيب "يسري عبدالرزاق" مدير مكتب الحكمدار مستقرة وتم تقديم العلاج اللازم وعمل جبيرة على الشرخ  .

ويواصل رجال الدفاع المدنى والأجهزة التنفيذية، عملهم لرفع أنقاض العقار المنهار والذي استخرج منه جثتين لأم ونجلتها فيما أصيب ثلاثة آخرين .

 من جانبه قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إتاحة وحدات وسكنية بالإيجار من وحدات ، "الإسكان المتوسط " التابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة للموطنين المتضررين من حادث العقار المنهار بشارع الشيخ شحاته بمركز فاقوس، وإعفاء المستأجرين من القيمة الايجارية للوحدات السكنية البديلة لمدة شهرين، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والترميم للعقارات المتاخمة والمتضررة من انهيار العقار.

وتشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان لحصر جميع المنازل المقامة بحوائط حاملة بمركز ومدينة فاقوس للوقوف على حالتها الإنشائية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ .

وكلف رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بتوفير كشافات إنارة ومولدات كهرباء لمساعدة فرق قوات الدفاع الشعبي في رفع أنقاض العقار المتهدم، وكذلك قطع المرافق بالمنطقة المحيطة بالعقار من غاز وكهرباء وتوفير مولدات إنارة بديلة لخدمة المواطنين

يذكر أن العقار منشأ في السبعينات ومكون من دور أرضي و3 طوابق والدور الأرضي مستخرج له نشاط تجاري رقم 231/ لسنه89 باسم محمد عبد المنعم حمص مصنع كنافة.

 

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الشرقية

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