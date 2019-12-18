إصابة أسرة كاملة بحالة تسمم جراء تناول رنجة فاسدة فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

أصيبت أسرة مكونة من خمسة أشخاص بحالة تسمم جراء تناولهم "رنجة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى فى الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية إشارة من إحدى المستشفيات، بوصول أسرة مكونة من خمسة أشخاص- مقيمين بدائرة القسم بإدعاء تسمم غذائى، حيث تم حجزهم للعلاج وحالتهم مستقرة.

وبالإنتقال وسؤال أحد أفراد الأسرة قرر بحدوث إصابتهم المنوه عنها، إثر تناولهم وجبة أسماك مملحة "رنجة"، وبالفحص تبين شرائها من أحد المحال "سوبر ماركت"، حيث تم إستهدافه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية "قسم مراقبة الأغذية "ومديرية الطب البيطرى، وضبط مالكه وتحريز "2 كيلو جرام أسماك مملحة "رنجة" – 2 كيلو جرام "بسطرمة" جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.