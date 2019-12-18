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"أنا أحب اليابان".. حمدان بن راشد يوثق أهم لحظاته فى رحلته لطوكيو

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:08 م
"أنا أحب اليابان".. حمدان بن راشد يوثق أهم لحظاته فى رحلته لطوكيو حمدان بن محمد بن راشد
كتب خالد إبراهيم

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يحرص الشيخ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، على التفاعل مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى، بنشر العديد من التغريدات والصور والفيديوهات والتجارب التى خاضها.

شوارع اليابان
شوارع اليابان

ومؤخرا، سافر حمدان بن محمد بن راشد إلى دولة اليابان، وحرص على توثيق كافة اللحظات التى عاشها هناك مع خاله الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والذى كان يتواجد معه.

طعام يابانى
طعام يابانى

ومن بين المشاهد التى وثقها حمدان بن راشد، كان لبعض الشوارع التى تظهر عليها البصمة والهوية اليابانية، وكم ومدى التنظيم فى الشوارع، والقطارات، كذلك رصد بن محمد بن راشد، حركة القطارات بالتوقتات، بخلاف أشهر الطعام اليابانى الذى تناوله هناك، وحرص على تصويره، ومشاركه متابعيه على انستجرام من خلال "ستورى".

فى أحد مطاعم اليايان
فى أحد مطاعم اليايان

كذلك نشر بن راشد صورة له مع طفل صغير، وعلق عليها باليابانية قائلا "أنا أحب اليابان"، وأيضا حرص على تصوير خاله مجموعة من الصور التذكارية.


اليابان

حمدان بن محمد بن راشد

طوكيو

دبى

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