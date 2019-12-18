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أعضاء فى الشيوخ التشيكى يدعون لنقل سفارة بلادهم من تل أبيب إلى القدس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:21 م
أعضاء فى الشيوخ التشيكى يدعون لنقل سفارة بلادهم من تل أبيب إلى القدس الشيوخ التشيكى
كتب محمد جمال

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دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى فى البرلمان التشيكى، حكومة البلاد لنقل سفارتها فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

 

وفى تصريح صحفى أعلن السيناتور التشيكي، زدينيك بابوشيك، أن 26 من أصل 81 عضوا فى المجلس وقعوا على رسالة تناشد الحكومة نقل السفارة إلى القدس، من بينهم رئيس المجلس، ياروسلاف كوبيرا، ونوابه.

 

وأوضح بابوشيك قائلا إن "القدس عاصمة لإسرائيل بالأمر الواقع، لذا، يجب أن تكون البعثة الدبلوماسية لجمهوريتنا هناك".

 

وقال السيناتور إنه يتوقع انضمام سيناتورات آخرين إلى هذه المبادرة التى سبق أن طرحها الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، قبل ست سنوات.

 

من جانبه، قال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أثناء زيارته إلى إسرائيل، فى فبراير الماضي، إن نقل السفارة إلى القدس ليس على جدول أعمال حكومته.

 

وتتمسك الحكومة التشيكية رسميا بالموقف العام للاتحاد الأوروبى إزاء موضوع القدس، ولا تخطط لحذو حذو الولايات المتحدة التى قامت فى مايو الماضي، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

 


التشيك

الشيوخ التشيكى

إسرائيل

القدس

تل أبيب

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