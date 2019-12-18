أستراليا تسجل اليوم الأعلى حرارة على الإطلاق لتصل 40.9 درجة

أ ش أ

سجلت أستراليا يوما هو الأكثر ارتفاعا فى درجة الحرارة على الإطلاق، بحسب نتائج أولية لمكتب الأرصاد الجوية.

وذكر راديو "فرنسا الدولى"، اليوم الأربعاء، أن متوسط درجة الحرارة القصوى فى جميع أنحاء البلاد بلغ 40.9 مئوية، محطما بذلك رقما قياسيا سابقا بلغ 40.3 درجة تم تسجيله فى يناير 2013، وفقا للمكتب.

من جانبها، قالت "ديانا إيدي" خبيرة الأرصاد الجوية بالمكتب إن هذه الحرارة تتصاعد، حيث بلغت درجاتها أكثر من 45 درجة فى معظم المناطق الداخلية فى أستراليا.

وكانت أكثر الأماكن سخونة فى أستراليا، هى بلدة "سيدونا" بجنوب البلاد، التى سجلت 46.5 درجة مئوية، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.