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أرامكو السعودية: انتهاء مدة استقرار سعر السهم 9 يناير 2020

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:15 ص
أرامكو السعودية: انتهاء مدة استقرار سعر السهم 9 يناير 2020 أرامكو السعودية
رويترز

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أعلنت مؤسسة الخدمات المالية جولدمان ساكس أن مدة الاستقرار السعرى فى أرامكو السعودية تنتهي فى التاسع من يناير 2020 كما أكدت أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعرى.


أرامكو

السعودية

النفط

الاكتتاب

أخبار السعودية

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