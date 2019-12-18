أرامكو السعودية: انتهاء مدة استقرار سعر السهم 9 يناير 2020

أعلنت مؤسسة الخدمات المالية جولدمان ساكس أن مدة الاستقرار السعرى فى أرامكو السعودية تنتهي فى التاسع من يناير 2020 كما أكدت أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعرى.
أرامكو السعودية: انتهاء مدة استقرار سعر السهم 9 يناير 2020الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:15 ص
أرامكو السعودية
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