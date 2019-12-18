أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

منتدى شباب العالم يدعو لإنشاء لجنة أورومتوسطية لمكافحة الكراهية بالفضاء السبرانى

فيديو.. الرئيس السيسى يشارك شباب العالم فى ماراثون السلام بشرم الشيخ

وزيرة التضامن: "مشروع مودة" يهدف للحفاظ على وحدة الأسرة والحد من نسب الطلاق

التضامن تتلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2020 لليوم الثالث

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

الزراعة: السيطرة على الحمى القلاعية والعترة "سات 2 ليبيا" بـ3حملات تحصين

الزراعة: تصدير 160 ألف شتلة فاكهة من 14 صنفا خلال 7 أيام

الصحة: إجراء 16252 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم انتظار الحالات الحرجة

صور.. الرى: تدريب 20 متدرب من الدول العربية فى "إدارة المياه الجوفية"

التعليم العالى: زيادة الجامعات الحكومية لـ 27 جامعة تضم 492 كلية خلال 2019

وزير القوى العاملة للشباب:"مش هنسيبك إلا لما نخليك تشتغل وتبقى صاحب عمل"

وزيرة الهجرة تعلن عن المعسكر الـ4 لأبناء المصريين بالخارج بمشاركة اليونان وقبرص