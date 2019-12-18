«غبى منه فيه».. لص يسرق فنان رسم صورة له كانت دليل إدانته

كتبت مريم بدر الدين

تعرض رسام كاريكاتير لعملية سرقة غبية بمدينة ريفرسايد الأمريكية، حيث اقترب منه السارق وطلب منه رسمه، مما كانت دليل إدانته وطريقة فى القبض عليه.

وكان الضحية يعمل كفنان كاريكاتير وحضر مهرجان الأضواء، واقترب اللص منه وطلب صورة لنفسه، ووافق الضحية وبدأ برسم الكاريكاتير للص، وبمجرد الانتهاء من الضحية، أمسك اللص بحقيبة الضحية، التى تحتوى على نحو 500 دولار نقدا، وهرب بين الجماهير وترك صورته مع الفنان.





ونشر الفنان صورة اللص الكاريكاتورية على "فيسبوك" مطالبا من يتعرف عليه بإبلاغه على رقمه الخاص، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وتم وصف المشتبه به بأنه أسمر بالغ، وآخر مرة شوهد يرتدى سترة زرقاء، وقبعة حمراء، ووعد الفنان برسم صورة كاريكاتورية للشخص الذى سيبلغ عن اللص.