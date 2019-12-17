9 معلومات عن الفيزيائى ويلارد ليبى.. اكتشف طريقة التأريخ بالكربون المشع

كتب على عبد الرحمن

تمر اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفيزيائى والكيميائى الأمريكى ويلارد ليبي، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء، لاكتشافه طريقة التأريخ بالكربون المشع.

"اليوم السابع" يقدم 9 معلومات عن ويلارد ليبى فى ذكرى ميلاده كما يلى: