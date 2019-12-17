9 معلومات عن الفيزيائى ويلارد ليبى.. اكتشف طريقة التأريخ بالكربون المشع

تمر اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفيزيائى والكيميائى الأمريكى ويلارد ليبي، الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء، لاكتشافه طريقة التأريخ بالكربون المشع.
"اليوم السابع" يقدم 9 معلومات عن ويلارد ليبى فى ذكرى ميلاده كما يلى:
- ولد ويلارد ليبى فى جراند فالى بكولورادو فى مثل هذا اليوم 17 ديسمبر عام 1908.
- حصل ويلارد ليبى على بكالوريوس علوم من جامعة كاليفورنيا فى بيركلى سنة 1931.
- حصل ويلارد ليبى على الدكتوراه عام 1933.
- طوّر ليبى فى حقبة الثلاثينات تقنية صناعة عداد جايجر وهو أحد أدوات اكتشاف الإشعاعات المؤينة.
- خلال الحرب العالمية الثانية عمل ويلارد ليبى على مشروع مانهاتن فى جامعة كولومبيا مع هارولد يوري
- فى عام 1945 أصبح ويلارد ليبى أستاذًا فى جامعة شيكاغو.
- وفى عام 1959 أصبح ويلارد ليبى أستاذًا للكيمياء فى جامعة كاليفورنيا فى بيركلي.
- حصل ويلارد ليبى عام 1960 على جائزة نوبل فى الكيمياء، وذلك لقيادته الفريق الذى اكتشف طريقة التأريخ بالكربون المشع.
- توفى ويلارد ليبى فى 8 سبتمبر 1980 بلوس أنجلوس عن عمر يناهز 72 عامًا.
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