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62.6 مليون جنيه صادرات العربية للأدوية العام المالى 2018-2019

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:00 ص
62.6 مليون جنيه صادرات العربية للأدوية العام المالى 2018-2019 الدكتور احمد حجازى رئيس القابضة للادوية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية،أن شركة العربية للأدوية حققت انطلاقة كبيرة على مستوى النتائج المالية لها خلال العام المالى 2018-2019.

وشهدت نتائج أعمال الشركات التابعة شهدت تحسنًا كبيرًا، على مستوى الإيرادات والأرباح خلال العام المالى 2018-2019.

وأضاف حجازى لـ"اليوم السابع"، أن شركة العربية للأدوية رفعت صادراتها السنوية لنحو 62.6 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 10 ملايين جنيه عن العام المالى 2017-2018.

وحول مبيعات الشركة كشف أحمد حجازى، انها حققت نحو 436.3 مليون جنيه، مقارنة بـ383 مليون جنيه، لافتًا أن الأرباح ارتفعت إلى 140.5 مليون جنيه، بنسبة زيادة 8.3% عن العام المالى 2017-2018.

 


القابضة للادوية

احمد حجازى

قطاع الاعمال العام

العربية للادوية

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